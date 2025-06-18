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Президент ГК "Ташир" арестован по обвинению в призывах к захвату власти в Армении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ереване арестовал российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти, заявил его адвокат Рубен Акопян.

"Арестован на два месяца. Решение будет обжаловано. Самвел Карапетян не считает себя виновным. Это очевидно незаконное решение", - сообщил Акопян журналистам в среду.

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Карапетяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 422 УК Армении (публичные призывы к захвату власти).

Адвокат также зачитал обращение Карапетяна, который заявил, что суд не в состоянии действовать самостоятельно и без поручений. "Сфабрикованным обвинением и незаконным арестом меня невозможно подавить и отвлечь от моих принципов. Я всегда буду находиться рядом с моим народом и Армянской апостольской церковью и не буду щадить усилий для построения безопасного будущего. Альтернативы нашей победе нет", - говорится в обращении.

Вечером во вторник дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как предприниматель заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал Карапетян.

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал Пашинян.

Он также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

Армения ГК Ташир Самвел Карапетян
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