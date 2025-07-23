Карапетян добился в международном суде остановки национализации в Армении энергокомпании

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Арестованный в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян одержал победу в международном арбитражном суде по делу о национализации правительством Армении принадлежащей ему компании "Электрические сети Армении".

"Самвел Карапетян и его семья выиграли экстренное арбитражное дело, возбужденное ими против правительства Армении. Семья Карапетяна инициировала арбитражное дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в порядке, установленном соглашением о поощрении и защите инвестиций между правительством Республики Армения и правительством Республики Кипр, подписанным 18 января 1995 года. В рассмотрении дела участвовал также представитель правительства Республики Армения", - сообщает Совет по защите Карапетяна.

По данным Совета, 22 июля срочный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал Республику Армения воздержаться от применения недавно принятых положений законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), а также от дальнейших шагов по изъятию ЗАО ЭСА.

"Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер обеспечения, поскольку действия Республики Армения "вызывают серьезные сомнения относительно соблюдения Республикой Армения соглашения о взаимной защите инвестиций, действующего между Арменией и Кипром". Арбитраж также отметил, что "при отсутствии срочных мер обеспечения истцам будет сложно получить полную компенсацию своих убытков, если они потеряют контроль над компанией или, что еще хуже, перестанут быть её владельцами". Решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Республики Армения", - говорится в сообщении.

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний "Ташир". Компания принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited.

3 июля парламент Армении принял поправки к законам "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике", позволяющие национализацию компании "Электрические сети Армении".

Поправки предполагают, что председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) при получении сведений о серьезных нарушениях в деятельности компаний в сфере энергетики получит право на возбуждение производства, может предпринять меры по смене руководства компании, пригласить временного управляющего, который будет работать до окончания периода исследования нарушений, по итогам чего энергетическая компания либо предложит план действий по устранению нарушений, либо ее лишат лицензии.

18 июля КРОУ назначила временного управляющего компании ЭСА, им стал Романос Петросян, который 17 июля решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна был освобожден с должности главы государственной контрольной службы.

На пресс-конференции 17 июля Пашинян заявил, что Армения в рамках национализации возьмет на себя управление компанией "Электросети Армении", в дальнейшем государство найдет наиболее эффективного оператора.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". В тот же день Пашинян назвал это заявление угрозой стране и объявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.