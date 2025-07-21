В Ереване заявили об обсуждении условий для роспуска Минской группы ОБСЕ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сейчас идут активные обсуждения условий для роспуска Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту, заявила агентству "Арменпресс" пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян.

"Премьер-министр Армении заявлял, что Армения и Азербайджан очень близки к подписанию мирного соглашения. Что касается роспуска механизмов Минской группы и возможного предподписания мирного соглашения, то это понятная повестка дня для Республики Армения, и в настоящее время ведутся активные обсуждения условий, при которых это может произойти", - сказала она.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для подписания мирного соглашения необходимы внесение поправок в Конституцию Армении и роспуск Минской группы.

"Что касается вопроса, связанного с Конституцией, премьер-министр Республики Армения неоднократно заявлял, что если после подписания мирного соглашения Конституционный суд Республики Армения признает его противоречащим Конституции, то премьер-министр сам инициирует внесение изменений в Конституцию Республики Армения. До тех пор для этого нет оснований, поскольку Конституционный суд Республики Армения своим решением от сентября 2024 года установил, что в нашей Конституции нет территориальных претензий ни к одной стране", - заявила Багдасарян.

Она также отметила, что Пашинян начал обсуждения о необходимости принятия новой Конституции еще в 2018-2020 годах, и сейчас этот вопрос находится на стадии активного институционального обсуждения.

"Но это вопрос внутренней повестки Армении и не имеет никакого отношения к переговорам с Азербайджаном", - сказала Багдасарян.