Bloomberg сообщил, что США и ФРГ близки к соглашению по поставкам Patriot Киеву

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ФРГ и США завершают подготовку к заключению соглашения, которое позволит передать Киеву две батареи ЗРК Patriot из запасов Берлина, которые затем восполнит Вашингтон, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам собеседников агентства, немецкие и американские чиновники намерены окончательно согласовать оставшиеся вопросы по сделке с Patriot, включая сроки замены исчерпанных запасов", - передает Bloomberg.

По словам источников агентства, официальное заявление может последовать позже на этой неделе.

"Берлин сделает все возможное, чтобы помочь поставить Украине в общей сложности пять систем Patriot как можно скорее", - заявил в понедельник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее Германия предоставляла Украине три системы Patriot. В запасах Берлина их осталось семь штук, поэтому Германия готова передать Украине еще несколько только при условии, если США гарантирует со своей стороны их быструю замену.