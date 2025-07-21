Сербия отметила коммерческую и стратегическую ценность нефтепровода через Венгрию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Планируемый нефтепровод между Венгрией и Сербией играет не только коммерческую, но и стратегическую роль в долгосрочной перспективе, заявила в понедельник министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам переговоров с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Нефтепровод между Сербией и Венгрией имеет не только коммерческое, но и более широкое стратегическое значение для долгосрочной энергетической безопасности наших стран", - приводит слова министра сербский телеканал РТС.

"Благодаря ему мы подключимся к одному из крупнейших европейских нефтепроводов и впервые получим альтернативный маршрут поставок нефти, что важно для обеспечения безопасности поставок. В начале июля компании "Транснефть" и MOL подписали соглашение о техническом соответствии спецификаций для строительства нефтепровода, что является важным шагом вперед в развитии проекта. В ближайшее время ожидается определение коммерческой стороны строительства нефтепровода, а также нефтеперерабатывающих мощностей, необходимых сербской компании NIS", - сказала глава сербского энергетического ведомства.

Джедович-Ханданович отметила, что власти Сербии, Венгрии и России поддерживают реализацию этого проекта, который предоставит сербской стороне еще один маршрут для поставок нефти на ближайшие десятилетия.

"Точно так же, как Сербия играет важную роль в поставках газа в Венгрию по газопроводу "Балканский поток", одновременно используя мощности по хранению газа в Венгрии для своих резервов, строительство этого нефтепровода позволит Сербии обеспечить поставки нефти через Венгрию, тем самым еще больше укрепив энергетическую безопасность", - заявила Джедович-Ханданович.

По ее словам, сербская сторона будет готова приступить к работам в начале следующего года. Сийярто также выразил надежду, что работы на венгерском участке начнутся в следующем году.

Согласно планам, отмечает РТС, трубопровод будет введен в эксплуатацию к 2027 году. На территории Венгрии будет построено около 180 км новой инфраструктуры, а на территории Сербии - 120 км. На границе двух стран будет установлена контрольно-измерительная станция.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова обеспечивать поставки сырья в строящийся нефтепровод между Венгрией и Сербией.

Ранее Россия и Сербия заключили меморандум о сотрудничестве, который станет основой для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии. Помощь Сербии в строительстве нефтепровода протяженностью 300 км окажет "Транснефть" .