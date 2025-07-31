Сербская NIS задумалась об уходе с рынков Болгарии и Румынии

Компания уже готовит продажу болгарской сети АЗС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") рассматривает возможность выхода с рынков Болгарии и Румынии, компания уже одобрила продажу сети АЗС в Болгарии, сообщается в финансовом отчете NIS за I полугодие 2025 года.

Сейчас компания сталкивается со значительными трудностями в Болгарии и Румынии, что влияет на результаты и перспективы в указанных странах, сказано в отчете. В связи с этим руководство NIS рассматривает возможность выхода с этих рынков.

"Учитывая вышеизложенное, в июне 2025 года совет директоров принял решение о конвертации непогашенной дебиторской задолженности, включая субординированные и финансовые кредиты, а также коммерческую дебиторскую задолженность в уставный капитал дочерней компании NIS Petrol Bulgaria", - сообщается в отчете.

Кроме того, совет директоров одобрил продажу дочерней компании NIS Petrol Bulgaria при соблюдении ряда условий. "Более подробная информация будет раскрыта по достижению определенного результата. На дату утверждения настоящей финансовой отчетности предварительные условия не были выполнены", - говорится в документе.

NIS в I полугодии 2025 года снизила добычу углеводородов на 3%, нарастила переработку на 20%, объем выпуска нефтепродуктов снизился на 8%. При этом компания поясняла, что непростые обстоятельства, прежде всего деятельность в условиях санкционных ограничений со стороны США, существенно повлияли на ее финансовые и операционные результаты.

Недавно сербская NIS в пятый раз получила от Минфина США отсрочку от санкций - теперь до 27 августа. NIS включена в американский SDN List как сербская "дочка" "Газпром нефти", США несколько раз переносили введение санкций в отношении NIS.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.