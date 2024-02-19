Алиев сообщил о планах совместного производства вооружений с Турцией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Баку и Анкара тесно взаимодействуют в военной сфере, обсуждают организацию совместного производства в оборонной сфере, а "модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Важным направлением нашего сотрудничества является военное сотрудничество. Наши армии сотрудничают как "единый кулак". Каждый год мы проводим как минимум 10 совместных учений, таким образом, наша сила еще больше возрастает", - сказал Алиев.

По его словам, у Баку и Анкары открываются сегодня новые возможности для взаимодействия в оборонной промышленности. "В этом направлении мы провели широкие обсуждения. Имеются конкретные планы по совместному производству", - сказал он.

Президент добавил, что "сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор не только для региона, но и для Евразии".