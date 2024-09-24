Высшее военное руководство Турции проведет переговоры в Азербайджане по расширению сотрудничества

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Высшее военное руководство Турции прибыло в Баку для участия в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX", помимо этого пройдут переговоры с азербайджанскими коллегами по расширению сотрудничества, сообщили в Минобороны Азербайджана.

"В Баку для участия в выставке ADEX прибыли министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики генерал армии Метин Гюрак, командующий ВМС адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками генерал армии Сельчук Байрактароглу и командующий ВВС генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу", - сказали "Интерфаксу" в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что на встречах, которые пройдут в рамках визита турецкой делегации в Баку, запланировано "обсуждение вопросов дальнейшего расширения перспектив военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией".

Выставка ADEX пройдет в Баку 24-26 сентября.