Поиск

Высшее военное руководство Турции проведет переговоры в Азербайджане по расширению сотрудничества

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Высшее военное руководство Турции прибыло в Баку для участия в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX", помимо этого пройдут переговоры с азербайджанскими коллегами по расширению сотрудничества, сообщили в Минобороны Азербайджана.

"В Баку для участия в выставке ADEX прибыли министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики генерал армии Метин Гюрак, командующий ВМС адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками генерал армии Сельчук Байрактароглу и командующий ВВС генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу", - сказали "Интерфаксу" в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что на встречах, которые пройдут в рамках визита турецкой делегации в Баку, запланировано "обсуждение вопросов дальнейшего расширения перспектив военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией".

Выставка ADEX пройдет в Баку 24-26 сентября.

Турция Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 24 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Главы МИД стран G7 заявили, что эскалация в Ливане чревата крупным конфликтом

Главы МИД стран G7 заявили, что эскалация в Ливане чревата крупным конфликтом
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" сообщила о ракетных ударах по израильским военным аэродромам и базе

Новая Зеландия вводит новые санкции в отношении РФ и Белоруссии

Новая Зеландия вводит новые санкции в отношении РФ и Белоруссии
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атакует в Ливане места хранения боеприпасов

Израиль готовится к следующим этапам операции против "Хезболлы"

Израиль готовится к следующим этапам операции против "Хезболлы"

Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили об очередном ударе по Бейруту

Telegram теперь может раскрывать IP-адреса и телефоны нарушителей правил мессенджера

Telegram теперь может раскрывать IP-адреса и телефоны нарушителей правил мессенджера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });