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Сенатор США распространил фейковое письмо об отставке Пауэлла

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли разместил в соцсети X поддельное письмо, в котором глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл якобы сообщает о своей отставке.

Фальшивое послание, адресованное "президенту", скорее всего, было сгенерировано искусственным интеллектом, пишет CNBC. Оно содержало ряд явных признаков подделки, включая непонятные символы на печати ФРС, не относящиеся к английскому алфавиту, а также странное для официальных документов форматирование текста.

В письме утверждалось, что Пауэлл решил уйти в отставку с поста председателя Федрезерва 22 июля.

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Пост был опубликован в официальном и верифицированном аккаунте сенатора с подписью "Пауэлл ушел!" и эмодзи. Впоследствии сообщение было удалено.

Представители сенатора не ответили на запрос CNBC о комментарии. Пресс-секретарь ФРС заявил, что Центробанк не будет комментировать фейковое письмо.

Поддельное сообщение об отставке Пауэлла появилось на фоне жесткой критики главы Федрезерва со стороны президента США Дональда Трампа за нежелание снижать ключевую процентную ставку. Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС заканчивается в следующем мае, однако СМИ неоднократно писали, что Трамп может попытаться добиться его отставки раньше истечения этого срока.

США ФРС Джером Пауэлл Майк Ли
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