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Трамп не видит смысла отправлять в отставку Пауэлла

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен работой главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, однако не видит смысла отправлять его в отставку.

"Он плохо работал, однако в скором времени он в любом случае завершит работу на своем посту. Через восемь месяцев его срок подойдет к концу", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, считает ли он нужным увольнять Пауэлла.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил Fox Business Network, что Пауэллу нет необходимости немедленно уходить в отставку. При этом он добавил, что приоритетом для следующего главы ФРС должна стать оптимизация функций центрального банка, не связанных с денежно-кредитной политикой.

Днем ранее Бессент опубликовал в соцсети пост, в котором призвал Федрезерв провести исчерпывающий анализ сфер деятельности, не связанных с денежно-кредитной политикой. В том числе, по его мнению, необходимо изучить расходы на реконструкцию штаб-квартиры центробанка, которое составили $2,5 млрд.

Срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года, при этом в состав совета директоров Федрезерва он будет входить до января 2028 года. Президент США Дональд Трамп постоянно критикует руководителя американского ЦБ за то, что он удерживает базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

Дональд Трамп США ФРС Скотт Бессент Минфин Джером Пауэлл
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