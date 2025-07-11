Парламент Молдавии принял декларацию о приверженности курсу евроинтеграции

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии XI созыва, полномочия которого истекают 11 июля, на последнем заседании принял декларацию о приверженности необратимому курсу европейской интеграции, передает корреспондент "Интерфакса".

"Парламент подтверждает свою твердую приверженность необратимому курсу европейской интеграции и призывает все политические силы, публичные институты и гражданское общество оставаться едиными вокруг этой стратегической цели в духе солидарности и ответственности перед гражданами и будущими поколениями, - говорится в документе. - Вступление в Евросоюз является единственным жизнеспособным способом гарантировать свободу, мир и устойчивое развитие Республики Молдова в контексте угроз национальной и региональной безопасности".

Парламент выражает надежду, что "к концу 2025 года будут выполнены условия, необходимые для начала переговоров по группам глав, чтобы процесс присоединения Республики Молдова к ЕС мог продвигаться быстрее".

Законодательный орган Молдавии также призывает правительство "принять все необходимые меры для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов, предотвратить любое внешнее вмешательство и решительно бороться с коррупцией на выборах, обеспечивая тем самым выражение реальной воли граждан".

"Мы призываем граждан Республики Молдова с уверенностью смотреть в европейское будущее страны - будущее мира, свободы и достоинства", а следующему составу парламента - "сохранить европейский курс", - подчеркивается в декларации.

Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова приветствовала принятие парламентом этой декларации.

"Депутаты призывают будущий парламент сохранить европейский курс, а правительство - обеспечить свободные и справедливые выборы. Они призывают граждан с уверенностью смотреть в европейское будущее Республики Молдова, подчеркивая конкретные преимущества партнерства с ЕС - от экономических возможностей и повышения мобильности до безопасности и солидарности", - написала она на своей странице в соцсетях.

"Мы продолжим совместную работу, чтобы Республика Молдова стала государством-членом Европейского Союза к 2030 году", - подчеркнула вице-премьер.

Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября. С 14 июля начинается регистрация списков кандидатов в депутаты.