Молдавия добивается экстрадиции предпринимателя Плахотнюка из Греции

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минюст Молдавии инициировал процедуру экстрадиции предпринимателя Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании денег, после получения от Интерпола сообщения о его задержании в Греции, сообщила во вторник молдавский министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.

"Подтверждаю, он был задержан в аэропорту Афин. Вслед за этим должна быть организована процедура экстрадиции, согласно международным стандартам", - сказала Михайлов-Морару. Она добавила, что сроки экстрадиции неизвестны.

По данным молдавских СМИ, вместе с Плахотнюком при посадке на авиарейс Афины - Дубай был задержан его соратник, кикбоксёр Константин Цуцу. Кроме того, предпринимателя сопровождала обладательница титула "Мисс Молдова - 2019" Елизавета Кузнецова.

Как написал в соцсетях экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержание Плахотнюка в момент, когда в Кишинёве объявили о создании блока патриотических сил - политически мотивированный шаг молдавских властей. "Новость об этом была намеренно приурочена к объявлению о создании левого избирательного блока, чтобы затмить это событие", - отметил Додон.

Плахотнюк покинул территорию Молдавии в июне 2019 года после того, как возглавляемая им Демократическая партия была отстранена от власти коалицией, сформированной блоком ACUM и Партией социалистов. В течение этого времени его имя систематически появлялось в публичном пространстве, но местонахождение молдавские правоохранители точно сообщить не могли.

Прокуратура Молдавии возбудила против предпринимателя уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы республики. Кроме того, в июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже крупных денежных средств из молдавских банков в 2014 году.

По данным молдавского надзорного ведомства, Плахотнюк через компании, которые контролировал молдавский предприниматель Илан Шор, получил $39 млн и 3,5 млн евро.