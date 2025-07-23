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FT узнала, что ЕС и США близки к соглашению с пошлинами в 15% для европейских товаров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, ЕС может согласиться на эти условия, чтобы избежать введения Штатами пошлин в 30% с 1 августа, обещанных президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаемые условия также включают отказ обеих сторон от пошлин на ряд товаров, в том числе, самолеты, алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Поставки европейских товаров в США с апреля облагаются новой пошлиной в 10% в дополнение к действовавшим ранее тарифам, составлявшим в среднем 4,8%.

Общая пошлина в 15%, вероятно, будет учитывать действующие тарифы, в связи с чем Брюссель считает эти условия закреплением статус-кво, говорят источники. Они отмечают, однако, что ЕС продолжает готовить пакет ответных мер на случай, если соглашения с США до 1 августа заключить не удастся. Эти меры могут затронуть товары американского экспорта на сумму 93 млрд евро.

Накануне Трамп объявил о достижении соглашения с Японией, предусматривающего пошлины в 15% для японских товаров.

ЕС США
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