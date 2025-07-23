Поиск

Япония инвестирует в США $550 млрд

Пошлина на импорт в США для Токио составит 15%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Япония в рамках сделки с США инвестирует в американскую экономику, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы только что заключили крупную сделку с Японией (...). Япония инвестирует по моему указанию $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он также отметил, что США начнут поставлять в Японию автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты.

По его словам, в рамках сделки Токио будет платить 15% пошлину за импорт в США.

Тем временем высокопоставленный представитель администрации премьер-министра Японии Сигэру Исиба заявил телеканалу NHK, что достигнутые договоренности являются "результатом упорных переговоров".

"Материалы, опубликованные президентом Трампом в социальных сетях, верны и приветствуются Японией. Они являются результатом упорных переговоров министра по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзавы", - отметил собеседник телеканала.

Ранее президент США обещал ввести с 1 августа 2025 года тариф в 25% на все товары, поступающие из Японии.

Дональд Трамп США Токио Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Госдепе США заявили о поддержке третьего раунда российско-украинских переговоров

В Госдепе США заявили о поддержке третьего раунда российско-украинских переговоров

Трамп объявил о торговом соглашении с Индонезией, Джакарта будет платить пошлины в 19%

Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн

Пашинян посетит Россию 24 июля

Что произошло за день: вторник, 22 июля

Трамп пообещал за несколько месяцев добиться беспрецедентного наращивания арсеналов США

Трамп пообещал за несколько месяцев добиться беспрецедентного наращивания арсеналов США

Трамп обвинил Обаму и Клинтон в распространении фейков о вмешательстве России в выборы

МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

ФРГ поставит Украине два ЗРК Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6796 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });