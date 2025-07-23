Япония инвестирует в США $550 млрд

Пошлина на импорт в США для Токио составит 15%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Япония в рамках сделки с США инвестирует в американскую экономику, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы только что заключили крупную сделку с Японией (...). Япония инвестирует по моему указанию $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он также отметил, что США начнут поставлять в Японию автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты.

По его словам, в рамках сделки Токио будет платить 15% пошлину за импорт в США.

Тем временем высокопоставленный представитель администрации премьер-министра Японии Сигэру Исиба заявил телеканалу NHK, что достигнутые договоренности являются "результатом упорных переговоров".

"Материалы, опубликованные президентом Трампом в социальных сетях, верны и приветствуются Японией. Они являются результатом упорных переговоров министра по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзавы", - отметил собеседник телеканала.

Ранее президент США обещал ввести с 1 августа 2025 года тариф в 25% на все товары, поступающие из Японии.