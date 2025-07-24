Контрмеры ЕС, в случае провала переговоров с США по пошлинам, вступят в силу 7 августа

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Если Евросоюз и США не придут к соглашению по пошлинам до 1 августа, европейские контрмеры вступят в силу 7 августа, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

"Наши усилия сейчас направлены на достижение соглашения с Соединенными Штатами. Контрмеры вступят в силу 7 августа, если соглашения не будет. Конечно, можно вновь приостановить эти контрмеры в случае необходимости", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он пояснил, что предложенный Еврокомиссией список контрмер был в четверг одобрен государствами-членами подавляющим большинством.

"Затем последует процедура публикации в "Официальном журнале". Я пока не могу спекулировать о том, будет или нет использован этот список", - отметил представитель ЕК.

Отвечая на уточняющие вопросы, он заявил: "Мы считаем, что соглашение пока еще возможно".

"У нас два пути, - добавил Жилл. - Переговоры и, возможно, если они будут безрезультатными, репрессивные меры, которые сейчас готовятся. На данный момент мы предпочитаем первый путь, чтобы попытаться избежать этих слишком высоких пошлин США. (...) У нас нет намерения предлагать другие контрмеры до 1 августа - крайней даты, установленной Соединенными Штатами. Тем не менее, на столе остаются все возможные сценарии".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%.

По словам источников, ЕС может согласиться на эти условия, чтобы избежать введения американских пошлин в 30% с 1 августа, обещанных президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаемые условия также включают отказ обеих сторон от пошлин на ряд товаров, в том числе, на самолеты, алкогольные напитки и медицинское оборудование.