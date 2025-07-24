Ответные пошлины Евросоюза на товары из США составят 30%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В случае, если Евросоюз и США не придут к соглашению по тарифам на переговорах, страны ЕС введут ответные пошлины в 30%, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

"В таком случае американские товары на сумму около 93 млрд евро - от соевых бобов до самолетов - столкнутся с тарифами до 30%, хотя не все из них будут облагаться такими высокими пошлинами", - сказали собеседники издания.

По их словам, на голосовании в Еврокомиссии против такого решения выступила только Венгрия.

Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что "ЕС нацелен на достижение результатов на переговорах с США", но отказался давать подробную информацию о ходе переговоров.

Ранее Жилл предупреждал, что, если Евросоюз и США не придут к соглашению по пошлинам до 1 августа, европейские контрмеры вступят в силу 7 августа.

Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщала, что Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%.

По словам источников FT, ЕС может согласиться на эти условия, чтобы избежать введения американских пошлин в 30% с 1 августа, обещанных президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаемые условия включают отказ обеих сторон от пошлин на ряд товаров, в том числе самолеты, алкогольные напитки и медицинское оборудование.