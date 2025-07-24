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ЕС сможет ввести контрмеры против пошлин США без согласия всех стран-участниц

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Брюссель разработал контрмеры, которые можно быстро претворить в жизнь, если на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа не будет достигнуто соглашение по торговым пошлинам, пишет Financial Times.

"Евросоюз разработал ответные меры на действия Дональда Трампа. Их можно применить в любой момент в будущем, выстроив так, чтобы их можно было отменить без длительных обсуждений между странами-членами", - сказали источники издания.

Два дипломата сообщили FT, что реализацию контрмер можно будет приостановить, если сделку с Вашингтоном удастся заключить к крайнему сроку - 1 августа, как и ожидается. Однако эти меры согласовали так, чтобы их можно было быстро применить в случае, если Трамп не будет придерживаться договоренностей.

Собеседники газеты заявили, что в ЕС опасаются, что Трамп введет еще более высокие пошлины на отдельные важные категории товаров. Он уже пригрозил сделать это в отношении фармацевтических препаратов и пиломатериалов.

Ранее Politico информировало, чтоесли Евросоюз и США не придут к соглашению по тарифам на переговорах, страны ЕС введут ответные пошлины в 30% на американские товары на сумму около 93 млрд евро. По словам собеседников издания, на голосовании в Еврокомиссии против такого решения выступила только Венгрия.

FT со ссылкой на информированные источники сообщала, что Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%.

По словам источников FT, в ЕС могут согласиться на эти условия, чтобы избежать введения американских пошлин в 30%, обещанных с 1 августа Трампом. Обсуждаемые условия включают отказ обеих сторон от пошлин на ряд товаров, в том числе самолеты, алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Венгрия Евросоюз США Дональд Трамп Еврокомиссия
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