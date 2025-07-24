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Трамп заявил, что не желает ничего плохого Илону Маску

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он хочет "утопить" проекты, которые реализует бизнесмен Илон Маск.

"Все говорят, что я уничтожу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от властей США. Это неправда! Я хочу, чтобы Илон и все предприятия нашей страны процветали, как никогда ранее!" - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, "чем лучше у них идут дела, тем лучше идут дела в США, и это хорошо для всех".

"Мы бьём рекорды каждый день, и я хочу, чтобы так и продолжалось!" - отметил Трамп.

Конфликт между Трампом и Маском, до недавних пор возглавлявшим Департамент эффективности правительства (DOGE), разгорелся в июне после того, как бизнесмен раскритиковал администрацию Трампа за нежелание жестко экономить бюджетные средства. По мнению предпринимателя, это приведет к дальнейшему быстрому росту госдолга США.

Позже американский президент сообщил, что их дружеские отношения с Маском завершены.

Дональд Трамп США Илон Маск
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