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Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец
Генеральный директор Tesla Илон Маск и президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что их дружеские отношения с американским предпринимателем Илоном Маском завершены.

"Я бы предположил, что это так", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки NBC News, завершены ли их хорошие отношения с Маском.

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По словам президента США, у него нет никакого желания восстанавливать их.

Кроме того, Трамп заявил, что после того, как Маск пошел с ним на конфликт, республиканцы сплотились, поэтому у него больше уверенности, что законопроект о бюджете будет одобрен в Конгрессе США.

Американский лидер подчеркнул, что Маск столкнется с "серьезными последствиями", если решит финансировать кандидатов от демократов на следующих выборах. При этом он не стал уточнять, о каких именно последствиях может идти речь.

Ранее президент США выразил разочарование в связи с тем, что Маск, недавно покинувший его администрацию, критикует разработанный в соответствии с запросами Белого дома проект бюджета страны.

В среду Маск призвал американские власти разработать новый проект бюджета, так как нынешний вариант существенно повысит госдолг. В другой публикации предприниматель выразил мнение, что "США стремительного движутся к долговому рабству".

Маск в конце мая объявил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

Предприниматель и раньше критиковал планы администрации Трампа, касающиеся бюджета страны. Так, в недавнем интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США в мае одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США.

Дональд Трамп США Илон Маск
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