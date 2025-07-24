Евросоюз и Молдавия обновляют условия торговли

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что Евросоюз и Молдавия достигли соглашения о "пересмотре и обновлении условий торговли" в рамках зоны свободной торговли между сторонами.

"Это важный шаг на пути к построению стабильных, долгосрочных и сбалансированных торговых отношений, особенно в условиях продвижения Молдавии к членству в ЕС. Обновлённое соглашение направлено на поддержку европейских устремлений Молдавии с учетом при этом интересов ЕС и других торговых соглашений", - говорится в коммюнике ЕК.

Хотя большая часть молдавского экспорта уже пользуется беспошлинным доступом в рамках действующего соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией, "пересмотренные условия открывают дополнительные возможности для обеих сторон, принимая во внимание чувствительность некоторых сельскохозяйственных секторов".

ЕС согласился расширить доступ для молдавского сельскохозяйственного экспорта, который еще не либерализован. Таможенные квоты на сливы, столовый виноград, яблоки и черешню будут увеличены. Импорт виноградного сока, томатов и чеснока будет беспошлинным.

Как отмечают в Брюсселе, Молдавия согласилась улучшить доступ для некоторых видов сельскохозяйственного экспорта из ЕС: будут увеличены квоты на свинину и птицу, а также будут введены новые тарифные квоты на замороженное бескостное мясо, молоко и сливочное масло.

"Новый доступ на рынок для молдавской продукции обусловлен постепенным соответствием Молдавии требуемым стандартам производства ЕС, таким как использование пестицидов. Этот подход вписывается в логику процесса вступления Молдавии в ЕС и принятия законодательных норм Евросоюза", - заявляют в Еврокомиссии.

Страны-участницы ЕС и Европарламент будут проинформированы о деталях соглашения в ближайшие дни. При условии окончательной юридической доработки проекта ЕС и Молдавия продолжат процедуры для официального одобрения пересмотренной углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.