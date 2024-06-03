ЕК завершила I этап сверки соответствия законодательства Украины и Молдавии праву ЕС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия завершила разъяснительные сессии с Украиной и Молдавией как странами-кандидатами на вступление в Еврсоюз, сессии были первой частью процесса проверки соответствия их законодательства праву ЕС.

"В период с февраля по май проведено 32 разъяснительные сессии, которые касались всех переговорных разделов, распределенных на 6 кластеров. С украинской стороны было привлечено более 80 органов государственной власти и государственных учреждений в рамках 32 делегаций", - сообщила пресс-служба вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Ожидается, что с июля 2024 года Еврокомиссия приступит к следующему этапу и перейдет к началу двусторонних встреч со странами-кандидатами, в ходе которых Украина будет рассказывать об адаптации национального законодательства к законодательству ЕС по каждому переговорному разделу.

Завершающим этапом процесса скрининга будет презентация Еврокомиссией отчета о состоянии соответствия законодательства Украины праву ЕС по каждому переговорному разделу.

Брюссель намерен начать официальные переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Европейский союз до председательства Венгрии в ЕС, которое начнется с 1 июля.

EFE со ссылкой на источники в конце мая сообщило, что венгерские власти по-прежнему препятствуют началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По информации агентства, у Венгрии на этот счет сохраняются серьезные возражения. В частности, правительство Венгрии хотело бы, чтобы на переговорах был изменен подход к теме прав меньшинств, проживающих на Украине. Также Будапешт требует изменить подход и к темам торговли и сельскохозяйственным вопросам, и к налаживанию "добрососедских отношений" между Украиной и соседними странами ЕС. При этом, по словам источника агентства, Будапешт согласен с руководящими принципами переговоров с Молдавией.