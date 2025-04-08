Белоруссия договорилась с Россией о рефинансировании части госкредитов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белорусская сторона договорилась с Россией о рефинансировании части ранее выданных госкредитов, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Есть еще много вопросов, которые надо дальше нам продвигать, так как эта повестка - не самая простая. Но по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли министерству финансов ранее", - сказал Селиверстов по итогам визита премьер-министра Белоруссии Александра Турчина в Москву 7 апреля (цитата по госагентству "БелТА").

"Это будет оказывать поддержку нашей финансовой системе, платежному балансу, но будем работать и дальше", - добавил он.

В свою очередь первый заместитель министра экономики Андрей Картун, комментируя итоги переговоров сообщил, что стороны планируют реализовать ряд новых импортозамещающих проектов.

"Мы отрабатываем еще десять проектов. Из десяти восемь проектов две стороны согласовали. И будем прорабатывать дальше взаимное финансирование. Те же самолеты попадают в конкретную, осязаемую плоскость. Есть взаимное проникновение инвестиций", - сказал Картун.

По его словам, "темп роста экономики у нас практически один в один - около 4% мы растем два года подряд взаимно".

Между тем, по итогам визита официальные источники не сообщили о решении вопроса стоимости поставок российской нефти в Белоруссию.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко перед визитом Турчина в Москву поручал ему договориться о снижении цены поставок нефти из России, что позволило бы обеспечить рентабельность работы белорусских НПЗ.

"По поводу визита в Россию (белорусского премьера 7 апреля - ИФ). (...) Надо отдать должное, президент РФ Владимир Путин поддержал нас по всем вопросам, начиная с финансовых и заканчивая ценообразованием на нефть. Речь шла о том, чтобы мы отрегулировали цену по поставкам российской нефти, чтобы наши предприятия работали", - сказал Лукашенко, принимая Турчина 4 апреля.

По его словам, белорусская сторона рассчитывает на цену поставок, которая обеспечит рентабельность нефтепереработки на уровне 7-8%.