Что случилось этой ночью: пятница, 25 июля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция признает Палестину в сентябре на Генассамблее ООН, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Госсекретарь США Марко Рубио осудил это решение, назвав его "пощечиной жертвам событий 7 октября". Намерение Макрона поддержали Испания, Саудовская Аравия и Иордания.

- В Тимашевске Краснодарского края обломки БПЛА попали в пассажирский поезд, два человека пострадали. Повреждений железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет.

- По делу о получении взяток от главреда Baza арестованы трое полицейских. Им вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК). Как минимум один полицейский признал вину.

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 105 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, а также Азовским морем.



- Правительственная комиссия по крушению Ан-24 и губернатор Амурской области Василий Орлов вылетели в Тынду. В ликвидации последствий авиакатастрофы задействованы 205 человек и 34 единицы техники, сообщили в правительстве Приамурья.