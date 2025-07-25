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Госсекретарь США осудил намерение Франции признать Палестину

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио выступил с осуждением намерения Франции признать Палестину, о котором завил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Соединенные Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной ассамблее ООН", - написал он в соцсети Х.

Дипломат подчеркнул: "Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и препятствует установлению мира".

"Это пощечина жертвам событий 7 октября", - добавил госсекретарь.

С резким осуждением выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он написал в соцсети Х: "Палестинское государство в этих условиях стало бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним. Давайте внесем ясность: палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем; они стремятся к созданию государства вместо Израиля".

В поддержку Макрона выступил вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх.

"Выражаем благодарность и признательность президенту Эммануэлю Макрону за его письмо, направленное президенту Махмуду Аббасу, в котором подчеркивается твердая позиция Франции и намерение его страны признать государство Палестина в сентябре", - говорится в сообщении на странице вице-президента в соцсети X.

ХАМАС назвало намерение Макрона "позитивным шагом в правильном направлении к достижению справедливости для нашего угнетенного палестинского народа и поддержке его законного права на самоопределение и создание независимого палестинского государства на всех оккупированных территориях".

Как сообщалось, президент Франции заявил, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

"Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина", - написал Макрон в соцсети X.

Он уточнил, что сделает торжественное заявление на ГА ООН в сентябре.

Свое намерение признать Палестину французский лидер подтвердил в письме лидеру Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

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