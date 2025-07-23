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Мединский назвал условием встречи Путина и Зеленского проработку соглашения

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Для возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимо проработать условия соглашения, эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, и тогда она будет иметь смысл, заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

"Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец - делу венец", - сказал Мединский в среду журналистам по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла", - подчеркнул Мединский.

Он добавил, что специально для господина Рютте (генсека НАТО Марка Рютте), как большого любителя истории, приготовил историческую справку.

"В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Мао Цзедуном и Чан Кайши. Чан Кайши все время настаивал, чтобы лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять они встречались, фотографировались, улыбались, но это не привело к окончанию гражданской войны. Базовые вопросы, базовые противоречия были не решены, война продолжалась. Кстати, несмотря на массированную западную военную помощь, националисты проиграли войну. Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, тогда она имеет смысл", - заявил Мединский.

Владимир Мединский НАТО Украина
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