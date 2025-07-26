Орбан раскритиковал позицию руководства ЕС за поддержку Украины

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался резко против позиции руководства ЕС, в котором считают необходимым продолжать поддержку Украины.

"ЕС решил идти на войну, решил продолжить поддержку Украины, если от этого откажутся США, и это меня разочаровывает", - приводит в субботу в соцсети Х слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Венгрия решила не идти на войну в то время, как в ЕС считают, что Венгрия также должна идти на войну и иметь проукраинское, пробрюссельское правительство. Но мы выступаем за национальное правительство, основанное на принципах мира", - отметил венгерский премьер.

По словам Орбана, "ЕС был основан на принципах мира, но он превратился в военный проект".