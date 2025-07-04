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Орбан заявил об активизации украинских спецслужб в Венгрии

Таким образом Киев пытается повлиять на парламентские выбора 2026 года в стране, утверждает венгерский премьер

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава венгерского правительства Виктор Орбан обвинил Украину в попытках оказать влияние на парламентские выборы, которые намечены в Венгрии на 2026 год.

"Украина разместила в Венгрии сотрудников спецслужб, которым поставлена задача - повлиять на парламентские выборы 2026 года для того, чтобы привести к власти в стране проукраинские силы, способные оказать содействие сближению Киева с ЕС", - приводит в пятницу слова Орбана польский телеканал Polsat.

По его словам, "активность украинских спецслужб в Венгрии наблюдают постоянно".

Орбан отметил, что деятельность украинских спецслужб заметна не только на политическом поле, но и среди организаций и СМИ страны.

Телеканал напоминает, что в мае Венгрия выслала двух украинских дипломатов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил их в шпионаже. Киев тогда также заявил, что два венгерских дипломата должны покинуть Украину.

Отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными уже на протяжении длительного времени. Орбан выступает против дальнейшего сближения Украины с ЕС, кроме того Венгрия отказывается предоставлять Украине какую-либо военную поддержку.

Виктор Орбан Венгрия ЕС Украина
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