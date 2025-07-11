Орбан усомнился в готовности Украины к членству в Евросоюзе

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Украина не отвечает критериям членства в Евросоюзе, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Нет большего заблуждения, чем говорить, что Украина готова к членству в ЕС (...). Лидеры стран ЕС говорят об Украине, словно она выполнила все критерии для вступления в ЕС. Очень в этом сомневаюсь", - цитирет его в Х пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.

Орбан объясняет это, в частности, тем, что Киев, по его мнению, не показывает стремлений урегулировать конфликт с Москвой.

"Если мы впустим Украину в ЕС, мы впустим к себе войну", - полагает венгерский премьер.

Кроме того, на Украине, по словам Орбана, зачастую не соблюдаются гражданские свободы, страна функционирует за счет западной финансовой поддержки.

Орбан пояснил, что, среди прочего, обеспокоен гибелью на Украине мужчины с двойным гражданством Венгрии и Украины, который сопротивлялся призыву на военную службу. Он скончался в больнице после того, как на него напали.

"Страна, где людей забивают насмерть из-за принудительного призыва, не может быть членом ЕС", - считает Орбан.

Для вступления страны в ЕС требуется согласие всех стран-членов этого интеграционного объединения.