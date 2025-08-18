Поиск

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ответственность за приостановку поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию лежит на Киеве, а не на Москве, написал в соцсети глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"После того как я рассказал об украинской атаке, которая парализовала поставки нефти в Венгрию, глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал меня, сказав, что жаловаться я должен на Россию. Видимо, он не знает о фактах", - написал министр.

В частности, по словам Сийярто "этот нефтепровод атаковала именно Украина, и именно из-за этого приостановлены поставки нефти в Венгрию".

"Также не стоит забывать, что существенная часть электричества на Украину поступает именно от Венгрии", - добавил он.

Ранее 18 августа Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию остановлены из-за проведенной Украиной атаки на нефтепровод.

"Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Это привело к прекращению поставок", - написал он в соцсети X.

По словам Сийярто, российская сторона проинформировала его о том, что специалисты ремонтируют трубопровод, однако пока не знают, когда эта работа завершится.

