Премьер Малайзии заявил о согласии Таиланда и Камбоджи на прекращение огня

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о согласии властей Таиланда и Камбоджи на прекращение огня на границе.

"Анвар Ибрагим заявил, что обе страны пришли к согласию, но запросили некоторое время на вывод войск, поскольку солдаты уже размещены на границе", - сообщает малазийское агентство "Бернама".

Ранее в пятницу МИД Таиланда выразил признательность премьеру Малайзии за предложение о прекращении огня, в то же время подчеркнув необходимость учета существующей оперативной обстановки.

По информации западных СМИ, в пятницу Таиланд и Камбоджа продолжили интенсивный обмен артиллерийскими ударами. По последним данным, в столкновениях между двумя странами погибли 15 человек - 14 в Таиланде и один - в Камбодже.

Власти Таиланда сообщили, что в связи с эскалацией провели эвакуацию почти 140 тыс. человек из приграничных районов.

Ранее Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджей. В ответ Камбоджа отозвала всех сотрудников из посольства в Таиланде.

После этого в ночь на четверг на границе между двумя странами начались боестолкновения. Обе страны обвиняют друг друга в начале эскалации.