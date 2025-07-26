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В результате артобстрелов камбоджийской территории Таиландом в субботу погибли более 10 человек

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Более 10 человек погибли, свыше 70 ранены в результате артиллерийского обстрела Таиландом ряда районов в Камбодже, сообщила газета Khmer Times со ссылкой на данные представителя камбоджийского минобороны Мали Сочеат.

"На данный момент в результате обстрелов со стороны Таиланда погибли пять солдат и восемь гражданских лиц, был ранен 21 солдат и 50 гражданских лиц", - сказала она журналистам.

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Сочеат добавила, что около 35 800 человек в четырех провинциях страны были эвакуированы из опасных районов.

Она обратила внимание, что в субботу Таиланд расширил свои наступательные операции на территории Камбоджи далеко за пределы зоны конфликта.

"Сегодня в 05:02 утра тайская армия выпустила пять тяжелых артиллерийских снарядов по нескольким населенным пунктам в (...) регионе, удаленном от зоны конфликта", - сказала представитель министерства, добавив, что атакам подверглись не только камбоджийские военные позиции, но и гражданские объекты.

Как сообщалось, в четверг утром в пограничной тайской провинции Сурин рядом с древним храмом Та Муен Том, принадлежность которого оспаривают обе страны, начались вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Стороны выступили с взаимными обвинениями в провоцировании конфликта.

Накануне премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о согласии властей Таиланда и Камбоджи на прекращение огня на границе.

В то же время, по информации западных СМИ, в пятницу Таиланд и Камбоджа продолжили интенсивный обмен артиллерийскими ударами.

Камбоджа Таиланд
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