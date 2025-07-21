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США в случае введения вторичных пошлин против РФ призовут Европу присоединиться к этим мерам

Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент

США в случае введения вторичных пошлин против РФ призовут Европу присоединиться к этим мерам
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент считает, что если США введут вторичные пошлины в отношении России, то Европе стоит поступить так же.

"Любая страна, которая закупает находящуюся под санкциями российскую нефть, будет (в случае введения пошлин - ИФ) облагаться вторичными пошлинами размером до 100%. (...) Я бы призвал наших европейских партнеров (...) последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу CNBC.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что, если урегулирования украинского конфликта не удастся добиться в течение 50 дней, США введут вторичные пошлины в отношении России. В его администрации пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.

Позже американский президент сказал, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России ранее, чем через 50 дней.

США Скотт Бессент Дональд Трамп
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