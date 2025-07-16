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Трамп надеется, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине и сделает это

Трамп надеется, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине и сделает это
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин урегулирует украинский конфликт, так как часто заявлял, что хочет мира.

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"Он говорит, что хочет мира. Он часто говорит, что хочет мира. Я надеюсь, что он это сделает", - заявил Трамп журналистам.

По словам американского президента, он не разговаривал с Путиным после своего последнего заявления, в котором пригрозил России вторичными пошлинами на фоне отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.

По мнению Трампа, позиция российских властей относительно конфликта на Украине может измениться "гораздо скорее, чем за 50 дней".

В понедельник Трамп заявил, что, если урегулирования украинского конфликта не удастся добиться в течение 50 дней, США введут вторичные пошлины в отношении России. Позже в Белом доме пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.

США Дональд Трамп Владимир Путин Украина
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