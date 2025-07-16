Трамп надеется, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине и сделает это

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин урегулирует украинский конфликт, так как часто заявлял, что хочет мира.

"Он говорит, что хочет мира. Он часто говорит, что хочет мира. Я надеюсь, что он это сделает", - заявил Трамп журналистам.

По словам американского президента, он не разговаривал с Путиным после своего последнего заявления, в котором пригрозил России вторичными пошлинами на фоне отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.

По мнению Трампа, позиция российских властей относительно конфликта на Украине может измениться "гораздо скорее, чем за 50 дней".

В понедельник Трамп заявил, что, если урегулирования украинского конфликта не удастся добиться в течение 50 дней, США введут вторичные пошлины в отношении России. Позже в Белом доме пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.