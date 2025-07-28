США возобновят торговые переговоры с Таиландом и Камбоджей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил команде, занимающейся торговыми переговорами, возобновить контакты с представителями Таиланда и Камбоджи после достижения этими двумя странами договоренности о перемирии.

"Завершив эту войну, мы спасли тысячи жизней. Я поручил своей торговой команде возобновить переговоры по торговле", - написал он в социальной сети Truth Social в понедельник.

Трамп также отметил, что поговорил с и.о. премьера Таиланда Пхумтамом Вечаячаем и премьером Камбоджи Хун Манетом, и подтвердил, что стороны достигли перемирия.

Ранее сообщалось, что премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. The Straits Times передает, что, по словам премьера, перемирие вступит в силу с рассвета 29 июля.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.