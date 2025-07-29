Трамп открыл в Шотландии поле для гольфа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в завершение пятидневного визита в Шотландию, торжественно открыл принадлежащее его компании поле для гольфа близ города Абердин, сообщает Fox News

На церемонии присутствовали сыновья президента Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

"Мы быстро сыграем, а потом я вернусь в Вашингтон, и мы будем "тушить пожары" по всему миру. Вчера мы уже потушили один - мы остановили войну (Камбоджи и Таиланда - ИФ). - сказал Трамп, перерезая ленточку. - Вы знаете, мы остановили эту войну и всего остановили около пяти войн. И это намного важнее игры в гольф, как бы я ни любил эту игру".

Президент США выразил уверенность, что 2025 год будет особенным, как и все десятилетие, и что перемены происходят очень быстро.

Поле получило название MacLeod Course в честь матери президента США Мэри Энн Маклауд Трамп, которая родилась в Шотландии.

Строительство поля c 18 лунками началось в 2023 году. С поля открывается вид на Северное море. 13 августа поле официально откроется для посетителей.

Трамп в 1999 году он открыл свой первый гольф-клуб во Флориде. Сейчас у него 19 гольф-клубов: в США, Ирландии, Шотландии, Индонезии, Омане, ОАЭ.