Трамп опроверг сообщения о том, что он ищет встречи с Си Цзиньпином

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не добивается встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, а в Китай поедет только по приглашению китайского лидера.

"Фейковые СМИ сообщали, что я ищу возможность провести некий саммит с председателем КНР. Это не так, ничего подобного я не ищу! Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое он отправил. На иных основаниях это не представляет никакого интереса", - написал Трамп в соцсети Truth Social во вторник.

22 июля американский президент сообщил, что Си Цзиньпин пригласил его в Китай, и что он рассматривает возможность нанести визит туда "в недалеком будущем".