Бессент предупредил Китай о рисках вторичных пошлин из-за покупки нефти из России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил на пресс-конференции, что на переговорах с китайсакой делегацией в Стокгольме предупредил, что Пекин могут ждать последствия за покупку российской нефти.

"Любой, кто покупает находящуюся под санкциями российскую нефть, должны быть к этому готовы (к вторичным пошлинам - ИФ)", - сказал министр.

На уточняющий вопрос журналиста, как отреагировали представители Пекина на это предупреждение, Бессент ответил, что "Китай всерьез относится к своему суверенитету".

Кроме того, министр заявил, что на переговорах США выразили Китаю обеспокоенность в связи с покупкой Пекином иранской нефти, в отношении которой действуют американские санкции.

После переговоров делегаций США и Китая замминистра коммерции КНР Ли Чэнган сообщил, что стороны договорились о продлении паузы в введении пошлин. Однако Бессент отметил, что "окончательное решение" по продлению отсрочки будет за президентом США Дональдом Трампом.