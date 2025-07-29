Поиск

Бессент предупредил Китай о рисках вторичных пошлин из-за покупки нефти из России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил на пресс-конференции, что на переговорах с китайсакой делегацией в Стокгольме предупредил, что Пекин могут ждать последствия за покупку российской нефти.

"Любой, кто покупает находящуюся под санкциями российскую нефть, должны быть к этому готовы (к вторичным пошлинам - ИФ)", - сказал министр.

На уточняющий вопрос журналиста, как отреагировали представители Пекина на это предупреждение, Бессент ответил, что "Китай всерьез относится к своему суверенитету".

Кроме того, министр заявил, что на переговорах США выразили Китаю обеспокоенность в связи с покупкой Пекином иранской нефти, в отношении которой действуют американские санкции.

После переговоров делегаций США и Китая замминистра коммерции КНР Ли Чэнган сообщил, что стороны договорились о продлении паузы в введении пошлин. Однако Бессент отметил, что "окончательное решение" по продлению отсрочки будет за президентом США Дональдом Трампом.

Китай Минфин США Стокгольм Скотт Бессент Ли Чэнган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

После переговоров США и КНР решение об отсрочке пошлин будет принимать Трамп

Франция требует исключения шампанского и вин из-под пошлин США в 15%

Франция требует исключения шампанского и вин из-под пошлин США в 15%

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Brent подешевела до $70 за баррель

Brent подешевела до $70 за баррель

Биржевая цена Аи-92 ускорила снижение и идет вниз третью торговую сессию

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

У Сбербанка ситуация по стоимости риска близка к пику

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6841 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });