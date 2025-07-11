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Рубио заявил о высокой вероятности встречи Трампа и Си Цзиньпина

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД Китая Ван И заявил о высокой вероятности встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Я говорю, что вероятность такой встречи высока, потому что оба лидера хотят этой встречи. Я уверен, что мы договоримся о дате, приемлемой для обеих сторон", - сказал Рубио журналистам в Куала-Лумпуре в пятницу.

Он назвал состоявшуюся ранее в этот день в Малайзии встречу с главой МИД КНР "позитивной и конструктивной". В то же время госсекретарь США отметил, что "предстоит много работы" над отношениями Вашингтона и Пекина, при этом есть ряд возможностей для достижения в этом прогресса.

Глава МИД КНР, в свою очередь, выразил надежду на то, что Вашингтон будет подходить к отношениям с Пекином с рациональным и прагматичным настроем, сообщает Global Times со ссылкой на МИД.

"Ван И выразил надежду на то, что США будут подходить к Китаю с объективным, рациональным и прагматичным настроем, формировать свою политику по Китаю с целью мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - приводит издание заявление по результатам встречи Ван И и Рубио.

Также глава китайского МИД выразил надежду, что США будут сотрудничать с Китаем на основе взаимоуважения и равенства.

Рубио и Ван И обменялись взглядами относительно китайско-американских отношений и проблем, беспокоящих обе страны.

Марко Рубио Дональд Трамп Си Цзиньпин США Китай Малайзия
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