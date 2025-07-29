Численность армии Польши превысила 210 тысяч военнослужащих

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Численность польской армии превысила отметку в 210 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны страны.

"Только большая, обученная и хорошо оснащенная армия способна сдержать потенциального агрессора", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны Польши заявляло о планах увеличить численность военнослужащих до 230 тысяч до конца 2025 года. Из них 150 тысяч будут профессиональными военными, остальные - служащими в добровольных, территориальных подразделениях и активном резерве.

На 1 января 2025 года Войско Польское насчитывало 206 тысяч военнослужащих, включая 144 тысячи профессиональных военных.