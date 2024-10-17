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Польша планирует увеличить численность армии до 229 тыс. человек в 2025 году

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Численность польской армии в 2025 году будет увеличена до 229 тыс. военнослужащих, соответствующая цифра заложена в оборонном бюджете. Об этом сообщил в среду заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек.

"Среди материальных задач приоритетным является увеличение численности вооруженных сил на 22 537 солдат и 200 офицеров служб разведки и контрразведки. Ожидается, что в следующем году численность польской армии составит 229 тысяч человек, офицеров военной разведки и контрразведки – 3521", - сказал замглавы Минобороны Польши, которого цитирует Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при польском военном ведомстве.

Взентек уточнил, что в указанной численности Войска Польского 150 тыс. будет приходиться на профессиональных военных, 44 тыс. – на военнослужащих территориальной военной службы и 35 тыс. – на солдат добровольной обязательной военной службы.

Он добавил, что в 2025 году на польских полигонах планируется провести шесть крупных национальных учений и столько же международных.

Польша
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