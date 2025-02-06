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Польша планирует увеличить армию до 230 тыс. человек в 2025 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Численность польской армии в 2025 году будет увеличена до 230 тыс. военнослужащих, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Численность войск будет продолжать увеличиваться. К концу года она должна составить около 230 тысяч солдат, в том числе более 150 тысяч профессиональных военнослужащих", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба Минобороны Польши.

"Мы упрощаем процесс набора на военную службу и в военные академии", - отметил он.

На 1 января 2025 года Войско Польское насчитывало 206 тыс. военнослужащих, включая 144 тыс. профессиональных военных.


Польша
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