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Соглашение ЕС и США в ядерной энергетике предусматривает торговлю технологиями и реакторами

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Закупки технологий и реакторов, а также инвестиции войдут в договорную сумму в $750 млрд, которую Евросоюз обещает потратить по торговому соглашению с США в области энергетики, сообщила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Что касается ядерной энергетики, это включит ядерные технологии и американский экспорт, в частности, малых модульных реакторов SRM для гражданского использования. И сегодня мы пока находимся на таком уровне детализирования, что касается соответствующих продуктов", - сказала онаю

Она уточнила, что "$750 млрд включают импорт, но также инвестиции в энергетической области, согласованные Соединенными Штатами на уровне Европейского союза". "Уже есть инвестиции, согласованные американской стороной на сумму около 300 млрд евро", - добавила Итконен.

Она призвала журналистов правильно интерпретировать цифры и не утверждать, что теперь $250 млрд в год будут затрачиваться только на закупку углеводородного топлива. "Это неправда", - заявила она.

"Нужно уточнить и напомнить, что Европейская комиссия сама не покупает эти продукты, и само американское правительство не продает их также. Так что, прежде чем рассуждать об объемах, необходимо помнить, что речь идет о коммерческих решениях. И это предприятия принимают решения, покупать или продавать", - подчеркнула Итконен.

В справке ЕК с объяснениями к политическому соглашению о торговле ЕС и США говорится: "ЕС намерен закупить американский сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики с ожидаемым объемом поставок в $750 млрд (около 700 млрд евро) в течение следующих трех лет. Это будет способствовать замещению российского газа и нефти на рынке ЕС".

Евросоюз США Анна-Кайса Итконен
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