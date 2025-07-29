Поиск

Соглашение Трампа и фон дер Ляйен по пошлинам будет прорабатываться в деталях

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Договоренность по таможенным пошлинам президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен - это политическое соглашение, над которым предстоит работа, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"В воскресенье два руководителя пришли к соглашению - соглашению политическому. Теперь мы занимаемся тем, что определяем все детали этого политического соглашения, чтобы убедиться, что всё, что должно входить в договоренности, будет включено. Затем последует совместная декларация. Не могу вам сказать, когда, но это будет как можно быстрее", - объяснил процедуру пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Эта совместная декларация не будет юридически обязывающим документом. Это просто своего рода "дорожная карта", указывающая, куда намерены идти. Идея в том, чтобы обеспечить стабильность, предсказуемость с целью вернуться к инвестициям, торговле, к тому, чтобы наши предприятия, цепочки снабжения могли ежедневно направлять все свои товары", - добавил представитель ЕК.

В миреPolitico назвал закупку ЕС у США энергоносителей на $750 млрд практически нереализуемойЧитать подробнее

Жилл не стал отвечать на вопрос, не создает ли подобный ход событий условия для отказа сторон от своих обязательств под политическим давлением, заявив, что сейчас усилия сконцентрированы на доработке совместной декларации.

"Эта совместная декларация дает нам средство работать над различными направлениями, чтобы выстроить торговые и инвестиционные отношения и найти области, в которых можно сократить таможенные пошлины. И да, это не является юридически обязывающим документом, но это отправной пункт, закладывающий основы сотрудничества, которое уже будет более обязывающим юридически", - продолжил пресс-секретарь.

В ответ на уточняющие вопросы по будущей декларации, Жилл напомнил, что "еще несколько недель назад говорили о 50-процентных таможенных пошлинах", которых требовали США. "А теперь добились общего потолка в 15%. Это не идеальное решение для Европейского союза, но и для Соединенных Штатов тоже. Однако это хороший отправной пункт, чтобы сосредоточиться на трансатлантической торговле (...). Мы уверены, что это получит поддержку наших государств-членов, наших предприятий и граждан", - сказал представитель ЕК.

Он подчеркнул: "Мы избежали худшего. Мы договорились о 15-процентной таможенной пошлине и сделаем всё, чтобы это причинило как можно меньше ущерба".

ЕК США Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Brent подешевела до $70 за баррель

Brent подешевела до $70 за баррель

Прямые иностранные инвестиции в Китай в I полугодии упали на 15,2%, до $59 млрд

Прямые иностранные инвестиции в Китай в I полугодии упали на 15,2%, до $59 млрд

Politico назвал закупку ЕС у США энергоносителей на $750 млрд практически нереализуемой

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия

Что случилось этой ночью: вторник, 29 июля

Стрельба произошла в Нью-Йорке, пять человек погибли

Стрельба произошла в Нью-Йорке, пять человек погибли

Жертвами наводнений в Пекине стали 30 человек

Жертвами наводнений в Пекине стали 30 человек

Глава "Роскосмоса" прибыл в США, где проведёт переговоры с руководством NASA

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6839 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });