Соглашение Трампа и фон дер Ляйен по пошлинам будет прорабатываться в деталях

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Договоренность по таможенным пошлинам президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен - это политическое соглашение, над которым предстоит работа, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"В воскресенье два руководителя пришли к соглашению - соглашению политическому. Теперь мы занимаемся тем, что определяем все детали этого политического соглашения, чтобы убедиться, что всё, что должно входить в договоренности, будет включено. Затем последует совместная декларация. Не могу вам сказать, когда, но это будет как можно быстрее", - объяснил процедуру пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Эта совместная декларация не будет юридически обязывающим документом. Это просто своего рода "дорожная карта", указывающая, куда намерены идти. Идея в том, чтобы обеспечить стабильность, предсказуемость с целью вернуться к инвестициям, торговле, к тому, чтобы наши предприятия, цепочки снабжения могли ежедневно направлять все свои товары", - добавил представитель ЕК.

Жилл не стал отвечать на вопрос, не создает ли подобный ход событий условия для отказа сторон от своих обязательств под политическим давлением, заявив, что сейчас усилия сконцентрированы на доработке совместной декларации.

"Эта совместная декларация дает нам средство работать над различными направлениями, чтобы выстроить торговые и инвестиционные отношения и найти области, в которых можно сократить таможенные пошлины. И да, это не является юридически обязывающим документом, но это отправной пункт, закладывающий основы сотрудничества, которое уже будет более обязывающим юридически", - продолжил пресс-секретарь.

В ответ на уточняющие вопросы по будущей декларации, Жилл напомнил, что "еще несколько недель назад говорили о 50-процентных таможенных пошлинах", которых требовали США. "А теперь добились общего потолка в 15%. Это не идеальное решение для Европейского союза, но и для Соединенных Штатов тоже. Однако это хороший отправной пункт, чтобы сосредоточиться на трансатлантической торговле (...). Мы уверены, что это получит поддержку наших государств-членов, наших предприятий и граждан", - сказал представитель ЕК.

Он подчеркнул: "Мы избежали худшего. Мы договорились о 15-процентной таможенной пошлине и сделаем всё, чтобы это причинило как можно меньше ущерба".