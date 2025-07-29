Politico назвал закупку ЕС у США энергоносителей на $750 млрд практически нереализуемой

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сделку по закупке Евросоюзом энергоносителей у США на сумму $750 млрд, о которой договорились в минувшее воскресенье американский президент Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, реализовать почти не представляется возможным, сообщает во вторник европейский портал Politico.

"В настоящий момент Брюссель предоставил скудную информацию о том, как именно будут осуществляться закупки. Однако ограничение на поставки из США, технические препятствия и слабые полномочия ЕС в отношении импортных сделок означают, что достичь целей будет чрезвычайно сложно вне зависимости от специфики сделки", - отмечает издание.

Собеседники Politico из числа аналитиков рынка объяснили, что цифры, фигурирующие в соглашении США-ЕС, "совершенно неправдоподобны", так как в 2024 году ЕС потратил на импорт энергоносителей 375 млрд евро, причем только 76 млрд из них - на импорт из США. Чтобы достичь желаемого результата, ЕС придется отказаться от других поставок, например, более выгодного с точки зрения логистики газа из Норвегии.

В то же время общий объем экспорта нефти и газа США за 2024 год составил $166 млрд.

По информации Politico, ЕС в настоящий момент закупает в США лишь 12% от общих объемов нефти и другого топлива.

По словам экспертов, претворению планов в жизнь препятствуют также технические трудности: европейские нефтеперерабатывающие заводы не способны справиться с таким объемом ресурсов.

Накануне член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович заявил, что ЕС готов к этим закупкам, и в комиссии считают, что цифра в $750 млрд достижима.

"Закупки американских энергоносителей диверсифицируют наши источники поставок и будут способствовать энергетической безопасности Европы", - отметила в воскресенье после встречи с Трампом фон дер Ляйен.

Она пояснила, что этот шаг будет способствовать усилиям Евросоюза по замене нефти и сжиженного природного газа из РФ энергоносителями от других поставщиков.

В воскресенье фон дер Ляйен и Трамп объявили о заключении соглашения по ставке в 15% на товары, экспортируемые в США из ЕС. В то же время этим соглашением предусмотрены как "нулевые пошлины" на ряд товаров, так и закупка энергоносителей из США на сумму $750 млрд и вооружений на сумму $600 млрд.