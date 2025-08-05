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Еврокомиссия приостановит контрмеры на 93 млрд евро в ответ на пошлины США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ЕВступление в силу подготовленного для применения с 7 августа списка для таможенных контрмер Евросоюза в отношении США по товарам на сумму в 93 млрд евро приостановлено решением Еврокомиссии.

"Комиссия сегодня утвердила необходимые юридические процедуры для приостановки применения контрмер ЕС, которые должны были вступить в силу 7 августа", - объявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Это было сделано по срочной процедуре, и принятое комиссией решение должно быть опубликовано в "Официальном журнале" ЕС сегодня. А потом через две недели государства-члены также должны одобрить это простым большинством", - добавил он.

Отвечая на просьбу прокомментировать критику этого решения, исходящую от министра финансов Германии Ларса Клингбайля, представитель ЕК отметил, что в Брюсселе это заявление "вызвало удивление". Он напомнил, что страны ЕС и "заинтересованные коммерческие стороны постоянно указывали на то, что торговый конфликт с Соединенными Штатами не принесет никакой пользы".

"Решение должно гарантировать защиту наших общих интересов, и такого мнения придерживается большинство государств Евросоюза, включая то, к которому принадлежит этот министр финансов", - отметил Жилл.

По его словам, страны Евросоюза "не переставали напоминать нам о своих интересах, и мы их уважали". "Мы хотим избежать эскалации, от которой все понесут потери. Такова была воля государств-членов, и мы ее выполнили", - заявил пресс-секретарь. Он указал, что 15-процентная пошлина США на большинство товаров ЕС - это гарантия на будущее, что более высокие тарифы не угрожают европейскому экспорту.

Жилл добавил, что с этой договоренностью и с будущей совместной декларацией ЕС - США соглашение председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа будет проработано детальнее. Он отметил, что тем самым достигнута "стабильная основа", которая "позволит найти другие средства пересмотреть пошлины с целью снижения".

Глава Еврокомиссии и американский президент объявили 27 июля о заключении соглашения по таможенным тарифам в 15% на большинство товаров, экспортируемых в США из ЕС.

Еврокомиссия Евросоюз США Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп Олоф Жилл Ларс Клингбайл
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