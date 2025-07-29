После переговоров США и КНР решение об отсрочке пошлин будет принимать Трамп

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп примет окончательное решение о продлении паузы в введении пошлин против Китая, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам торговых переговоров США-КНР в Стокгольме Бессент отметил, что продление отсрочки на 90 дней - один из рассматриваемых вариантов. Министр 30 июля встретится с Трампом, чтобы обсудить этот вопрос.

Ранее замминистра коммерции КНР, переговорщик со стороны Китая Ли Чэнган говорил, что китайская и американская сторона на третьем раунде переговоров поддержали идею продления паузы в введении повышенных пошлин на товары друг друга.Ли Чэнган назвал завершившиеся переговоры "искренними и детальными". Он добавил, что Пекин и Вашингтон продолжат контакты.

Ранее Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем. Позже министр торговли США Говард Латник пояснил, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад и закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве и в Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин. Позже Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого лидеры обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами. 9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли.