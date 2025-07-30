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Трамп назвал 1 августа последней датой для заключения торговых соглашений с США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он не намерен более пересматривать установленный им ранее дедлайн на заключение торговых соглашений с другими странами - 1 августа.

"Крайний срок 1 августа - это и есть крайний срок. Он остается в силе, его не продлят, - написал он в соцсети Truth Social.

"1 августа - великий день для Америки", - добавил он.

9 апреля Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу, назначив крайним сроком 9 июля, затем продлив его до 1 августа.

США Дональд Трамп
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