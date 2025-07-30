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Индия планирует завершить торговые переговоры с США к осени

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Индийские власти рассчитывают до осени довести до конца переговоры с США о заключении торгового соглашения, передает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Люди, знакомые с вопросом, заявили, что индийские чиновники планируют продолжать переговоры с США на тему торговой сделки до этой осени, даже если американский президент Дональд Трамп введет на этой неделе пошлины на индийскую продукцию", - информирует агентство.

При этом в Дели не настроены оптимистично в отношении того, что Индии удастся заключить с США предварительное соглашение до дедлайна 1 августа. Однако власти Индии полагают, что даже если Соединенные Штаты введут повышенные пошлины на индийский экспорт, то речь будет идти лишь о временных мерах, которые будут действовать до завершения переговоров о двустороннем соглашении.

По словам собеседников агентства, в августе ожидается визит делегации США в Индию.

Ранее неназванный представитель индийских властей заявлял журналистам, что Дели также ждет от Вашингтона информации о возможном уровне американских пошлин. Вместе с тем стороны спорят в связи с требованиями США обеспечить себе больше доступа на сельскохозяйственный и автомобильный рынки Индии. Также Индия хочет, чтобы ее отрасли, особенно фармацевтическую, вывели из-под секторальных пошлин США.

На этой неделе американский президент Дональд Трамп сообщил, что если с Индией не удастся заключить соглашение, то пошлины на индийский импорт могут составить до 25%.

В середине июня Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что представители Индии и США стали демонстрировать менее склонную к компромиссам манеру переговоров.

До этого Трамп ввел пошлины в 26% на индийский экспорт. Однако 9 апреля президент сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Затем Вашингтон продлил дедлайн до 1 августа.

Индия одной из первой стран начала торговые переговоры с США, после визита премьера страны Нарендры Моди в Вашингтон в минувшем феврале.

Дональд Трамп Индия США
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