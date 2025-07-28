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США могут ввести пошлины в 15-20% для стран, с которыми не заключат торговое соглашение

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что намерен ввести пошлины на уровне 15-20% для тех стран, с которыми у Вашингтона не будет торгового соглашения.

"Я бы сказал, что это будет где-то в диапазоне 15-20%", - сказал Трамп журналистам в Шотландии, отвечая на вопрос о размере пошлин для других стран.

Он пояснил, что нацелен на заключение соглашений с крупными торговыми партнерами. А для остальных стран просто определит размер пошлин.

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.

8 июля он подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа.

Дональд Трамп США
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