МИД РФ надеется на взаимопонимание с новыми властями Сирии по вопросу военных баз

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия надеется на достижение взаимопонимания с новыми властями Сирии по вопросу российских военных баз в этой стране, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы ведём контакты, конечно. Работаем, и, надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания с новыми властями", - заявил Богданов.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, есть ли подвижки по вопросу российских военных баз в Сирии.

В начале года иностранные СМИ сообщали, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

Российская сторона на различных уровнях заявляла, что вопрос, связанный с сохранением российских баз в Сирии, требует дополнительных консультаций, стороны условились о продолжении более углубленных контактов по каждому направлению сотрудничества.